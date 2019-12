Stort slagsmål avslutade Rögles förlust

Det är fortfarande oklart vad som drog igång slagsmålet framför Växjös mål, men Rögles Ted Brithén antydde till C More att han tyckte Växjö-spelarna betett sig illa under matchen.

Bråket bröt ut när Rögle jagade en kvittering i power play, samtidigt som man tagit ut målvakten. Förlusten är extra sur då Rögle hade ledningen och dessutom vann skottstatistiken klart.

Texten uppdateras.