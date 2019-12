Falken uppfattar synintryck mer än dubbelt så snabbt som människan

I en ny studie gjord vid Lunds universitet undersöktes hur snabbt ett ljus kunde blinka för att några olika rovfågelarter skulle kunna uppfatta de enskilda blinkningarna.

Bäst i testet var pilgrimsfalken som kunde uppfatta 129 blinkningar per sekund under förutsättning att ljusintensiteten var hög. Det kan jämföras med en människa som kan bara uppfatta maximalt 50-60 blinkningar per sekund.

För pilgrimsfalken handlar det här om en anpassning för att kunna fånga snabbt flygande fåglar i luften - å det gör den genom att i över 350 kilometer i timmen störtdyka ner på sitt tilltänkta byte.

Referens: Potier, S. et al. How fast can raptors see?, Journal of Experimental Biology, 2019. DOI: 10.1242/jeb.209031