Tyvärr – dina krukväxter är dåliga luftrenare

En forskningsgenomgång av flera tidigare utförda experiment visar att krukväxter är relativt dåliga på att rena luften i våra bostäder. Tvärtom mot vad som ofta påstås.

Problemet är att i de flesta experiment har man studerat växterna i små tillslutna kammare. De rum där vi vistas är dels mycket större, och har dels ett ständigt flöde av luft genom sig.

Det gör att en slutsats är att det skulle behövas mellan 10 och 10 000 krukväxter per kvadratmeter för att växterna skulle komma upp i samma effektivitet som den vanliga ventilationen.

Referens: Bryan Cummings et al. Potted plants do not improve indoor air quality: a review and analysis of reported VOC removal efficiencies. Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology 5 november 2019. DOI: 10.1038/s41370-019-0175-9