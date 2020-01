Kartor ska stoppa viltolyckor på järnvägen

Syftet med kartorna är att se var någonstans det behöver sättas in åtgärder för att djur ska kunna passera över järnvägen på ett säkert sätt.

– Att sätta stängsel löser inte problemet med viltolyckor, det flyttar problemet, säger Anders Sjölund, nationell samordnare för natur- och kulturmiljöfrågor på Trafikverket.

– Det vi gör är att vi sammanställer alla olyckor som skett under en femårsperiod, och så gör vi statistiska beräkningar för att se var vi har ansamlingar av viltolyckor.

Det handlar om allt från Ekodukter till självöppnande grindar längs med rälsen som Anders Sjölund och hans team just tittar på för att undvika viltolyckor i tågtrafiken. Men för att veta var sådana lösningar ska sättas in behövs först och främst viltolyckskartorna som de just nu sammanställer.

De har precis avslutat ett liknande arbete för vägsidan, och hoppas bli klara med kartorna för järnvägen redan i år. Och tanken är då att kartorna ska bli ett redskap inte bara för Trafikverket, utan andra instanser också.

– Andra kan också vidta åtgärder som hjälper till att minska olyckor. Vi vet att mycket kan bero på var man har utbildningsplatser, säger Anders Sjölund.