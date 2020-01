De kan vinna årets Guldbaggar

Under onsdagen presenterades vilka filmer som nominerats till Guldbaggegalan. Levan Akins georgiska kärleksdrama "And then we danced" och Mikael Håfströms "Quick" är nominerade i sju kategorier var.

Vinnaren av publikens pris kommer i år för första gången att belönas med en Guldbagge, och inte som tidigare enbart få ett omnämnande.

Guldbaggegalan äger rum på Cirkus i Stockholm 20 januari och direktsänds i SVT. Den leds av skådespelaren och Grotescomedlemmen Emma Molin.

SAMTLIGA NOMINERADE:

Bästa kostym:

Margrét Einarsdóttir för kostymerna i "Eld & lågor"

Clinton Booyse för kostymerna i "438 dagar"

Anna Hagert och Anna Karlsson för kostymerna i "En del av mitt hjärta"

Bästa ljud/ljuddesign:

Andreas Franck och Fredrik Dalenfjäll för ljudet i "438 dagar"

Claes Lundberg för ljudet i "Josefin & Florin"

Christian Holm och Niklas Skarp för ljudet i "Jag kommer hem igen till jul"

Bästa mask/smink:

Jenny Fred för mask/smink i "En del av mitt hjärta"

AnnaCarin Lock för mask/smink i "Quick"

Madeleine Gaterud och Therese Sandersson för mask/smink i "Eld & lågor"

Bästa originalmusik:

Jon Ekstrand för musiken i "438 dagar"

Nathaniel Méchaly för musiken i "Eld & lågor"

Johan Ramström för musiken i "Sara med allt sitt väsen"

Bästa scenografi:

Teo Baramidze för scenografin i "And then we danced"

Anders Hellström, Frida Ekstrand, Elmström och Nicklas Nilsson för scenografin i "Det oändliga"

Pater Sparrow för scenografin i "Eld & lågor"

Bästa visuella effekter:

Bert Deruyck och Kaj Steveman för effekterna i "Eld & lågor"

Torbjörn Olsson för effekterna i "438 dagar"

Andreas Wicklund för effekterna i "Aniara"

Bästa kortfilm:

"Excess will save us", regi Morgane Dziurla-Petit

"Ingen lyssnar" av Elin Övergaard

"Psychic" av Tova Mozard

Bästa dokumentärfilm:

"Fraemling", regi Mikel Cee Karlsson

"Josefin & Florin", regi Ellen Fiske och Joanna Karlberg

"Transnistra", regi Anna Eborn

Bästa utländska film:

"Kapernaum", regi Nadine Labaki

"Marriage story", regi Noah Baumbach

"Parasit", regi Bong Joon-ho

Guldbaggens publikpris:

"Britt-Marie var här"

"En del av mitt hjärta"

"Hasse & Tage – en kärlekshistoria"

"Jag kommer hem igen till jul"

"Sune – best man"