Vitaby är Årets ljusby 2020

Styrelsen har inför 2020 valt att premiera en by so med stor entusiasm och uppfinningsrikedom tog sig an Österlen lyser 2019. Ett ungt och produktivt byalag som satsar på att utveckla, och som med samarbeten med andra skapar unika upplevelser både för bybor och besökare.

Österlen lyser arrangeras i år i månadsskiftet oktober/november, och årets ljusby är Vitaby.