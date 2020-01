IFK Kristianstads målvakt Leo Larsson slutar efter säsongen för att satsa på sin civila karriär inom familjeföretaget.

Det meddelar klubben och Larsson via hemsidan under fredagen. Däremot har man kommit överens om att han kan hoppa in på en "stand-by" basis om något skulle hända.

Han har spelat i IFK Kristianstad sedan 2014, och vunnit fyra SM-guld. Även lagets andra målvakt Richard Kappelin har meddelat att han slutar efter säsongen.