Vill göra det billigare att köra bil på landsbygden

Enligt en forskningsrapport som finansierats av Energimyndigheten borde en kilometerskatt införas vilket innebär att bilisterna betalar skatt för varje körd kilometer och samtidigt sänks då skatten på bensin och diesel.

Enligt förslagen kommer skattetrycket vara oförändrat. Tre olika nivåer av beskattning.

– Vi föreslår en geografiskt differentierad skatt utifrån tre områden. En nivå är de större städerna. Där föreslår vi en skatt på drygt fem kronor per mil. Nästa område är mindre städer och större vägar och där föreslår vi en skatt på en krona per mil. Sedan har vi ren landsbygd där vi inte föreslår någon skatt alls, utan just en mindre drivmedelsskatt, säger Anders Roth på IVL till Ekot.

I rapporten föreslår forskarna att det ska användas ett GPS-system, med en dosa i varje bil, för att kunna se hur långt en bil kör och därmed ta ut rätt skatt.