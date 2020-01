Aldrig för sent att fimpa – oväntad tillväxt av friska celler

Rökare har överlag fler mutationer i sina lungceller än icke-rökare, något som ökar risken för cancer.

Men resultatet av en brittisk studie i tidskriften Nature tyder på att personer som slutat röka då återfår en större andel celler som liknar dem hos personer som aldrig rökt överhuvudtaget.

På något sätt verkar cellerna kunna återhämta sig bättre än man trott, menar Louise Adermark, docent i neurobiologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg som läst studien:

– Det man tolkar de här fynden som i studien det är att det finns en hel del stamceller eller celler som är skyddade och som aktiveras när man slutar röka. Så det som författarna hävdar att även du har rökt länge, så är det aldrig försent att sluta röka.

Referens: K. Yoshida et al. Tobacco smoking and somatic mutations in human bronchial epithelium. Nature. DOI: org/10.1038/s41586-020-1961-1