På torsdagen kom beskedet om Ola Magnells död. Ola hade hus utanför Tomelilla och rörde sig en hel del i SKåne under åren. I P4 Kristianstads arkiv fanns en liveinspelning med artisten från 2003. Från Tinna & Tells café i Vinslöv. Per Erik Tell var den som bokade Ola Magnell.