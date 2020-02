Blandad kompott för skånska Melodifestivalendeltagarna

Lundasonen Paul Ray gick till andra chansen med sin låt "Talking in my sleep" när melodifestivalens andra deltävling avgjorde i Göteborg under fredagskvällen.

Där kommer han ha sällskap av bland annat Méndez feat. Alvaro Estrella som också deltog i lördagskvällens deltävling med sin låt "Vamos amigos".

För Klara Hammarström, bosatt i Vellinge kommun, gick det inte lika bra. hon slutade på femteplats med sin låt "Nobody".

Direkt till final gick Anna Bergendahl med sin låt "Kingdome come" och Dotter med "Bulletproof".