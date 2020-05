Så klarar älgarna vintern

Älgar kan sänka både kroppstemperatur och hjärtfrekvens för att klara vintern när de har sämre tillgång till mat, konstaterar forskare som nu för första gången har mätt hur älgars hjärtrytm och temperatur varierar över ett helt år.

Studierna har Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå gjort i samarbete med norska Högskolen i Innlandet, och totalt var det tolv älgkor i Nordmaling som följdes under ett år.

Den högsta genomsnittliga hjärtfrekvensen hos de tolv älgkorna, 71,9 slag, uppmättes den 26 juni, vilket kan jämföras med 40,5 slag per minut under ett dygn i mars.

Referens: Anne Rande Graesli. "Seasonal hypometabolism in female moose". Frontiers in Ecology and Evolution. Maj 2020.