Hela intervjun med Säle Svensson

Säles låtlista:

Den här låten påminner om min barndom…

Ta av dig skorna - Povel Ramel

Detta är mina ungdomsidoler…

Toto - I will remember

Den här låten påminner mig om min stora kärlek…

Tina Turner - The Best

Denna låt förknippar jag med min favoritplats…

Perikles - Kaffe & mazarin



Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låten…

Keith Urban - Somebody like you

Den bästa svenska låten just nu…

Jan Johansen - Trumslagarens pojke

Denna låt säger något om mig… Michael Learns To Rock - The Actor