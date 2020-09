Just nu: Undantag från 50-persongränsen 

– Gränsen på 50 deltagare för allmänna sammankomster kommer att ligga fast som huvudregel men regeringen aviserar ett förslag för att justera en orimlighet kring regelverk som har stått emot varandra. Vi planerar för ytterligare förändringar av huvudregeln, säger Mikael Damberg.

– Vi aviserar ett undantag i 50-begräsningar för restauranger, säger Amanda Lind.

Arrangemang på serveringsställen ska inte träffas av förbudet så att samma verksamheter inte ska förhålla sig till olika regelverk beroende på vilka aktiviteter som pågår i lokalerna. Det kommer att beslutas på regeringssammanträdet på torsdag och börja gälla från den 8 oktober.

– Det är ologiskt att om 200 personer sitter och äter på en restaurang och en musiker börjar spela så måste alla utom 50 gå, säger Amanda Lind.

Folkhälsomyndigheten har ställt sig positiv till den här förändringen, enligt regeringen.

500 deltagare vid sittande arrangemang

Regeringen har också ett färdigt förslag om sittande arrangemang som kan börja gälla den 15 oktober om det beslutas av regeringen. Arrangemang ska kunna genomföras med 500 personer, om smittläget tillåter det.

– Publiken ska sitta med ett avstånd om en meter till varandra. Två personer i samma sällskap ska kunna sitta tillsammans utan avstånd mellan sig. Det är i enlighet med vad Folkhälsomyndigheten föreslår i sitt remissvar, säger Amanda Lind.

Regeringen ska ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att återkomma med rekommendationer på lättnader eller åtstramningar som ska ligga till grund för regeringens ställningstaganden kring vissa utpekade sektorer, tex motionslopp, loppmarknader, demonstrationer, mässor och nöjesparker.

Regeringen kommer att bjuda in till ett publikråd med berörda aktörer, arrangörer inom kultur och idrott, för att under strukturerade former kunna diskutera situationen.

– Regeringen kommer också att ta fram ett tillfälligt regelverk som är mer ändamålsenligt och fungerar bättre än ordningslagen. Målet med en sådan reglering är att få ett mer enhetligt regelverk på plats, så att tex köpcentrum, kollektivtrafik och badplatser också ska kunna omfattas av samma regelverk, säger Mikael Damberg.

– Efter att ha sett en ökning av smittspridningen blir de kommande veckorna kritiska, säger inrikesminister Mikael Damberg.