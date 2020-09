Veckans DJ: Sjätteklassarna på Fröknegårdsskolan

Elevernas låtlista:

Den här låten gillade vi när vi gick i första klass: Sorry - Af1

Detta är vår idol: Bless Me - Ricky Rich

Den här låten påminner oss om kärlek: Lovely – Billie Eillish & Khalid

Denna låten dansar vi till på sociala medier: For The Night - Pop Smoke

Den bästa svenska låten just nu: YHiphop N RnB - Yasin Byn

Detta är den bästa träningslåten: Don't Let Me Down - The Chainsmokers

Denna låt säger något om vår klass: Waka Waka - Shakira