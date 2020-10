Veckans DJ: Anna Wallentheim

Annas låtlista

1. Den här låten påminner om min barndom: "Däckspojken" – Björn Afzelius.

2. Detta är mina ungdomsidoler: "Chances" – Backstreet Boys.

3. Den här låten påminner mig om min stora kärlek: "My Love, My life" – Amanda Seyfried, Lily James, Meryl Streep.

4. Denna låt förknippar jag med min favoritplats: "Count on me" – Bruno Mars.

5. Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låten: "This is me" – TKeala Settle, The Greatest Showman ensemblen.

6. Min "nypa mig i armen"-låt: "När vi gräver guld i USA" – GES.

7. Denna låt säger något om mig: "Om du vill vara med mig" – Melissa Horn.