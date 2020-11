Damir Sutalo – restaurangägaren med stort matlagningsintresse

Damir Sutalos låtlista:

Den här låten påminner om min barndom… Crazy town - Butterfly

Detta är mina ungdomsidoler…. Offspring - Pretty fly for a white guy

Den här låten påminner mig om min stora kärlek… Despacito - remix Justin Bieber

Denna låt förknippar jag med min favoritplats… Frank Ocean - Lost

Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låten…. September - Earth, Wind and Fire

Den bästa svenska låten just nu… Miriam Bryant , Yasin - Ge upp igen

Denna låt säger något om mig… Magnus Uggla - Dansar aldrig nykter