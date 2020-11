Krinovas nya vd ser sig som en lagspelare

Christians låtlista:

Den här låten påminner om min barndom… Paint it black/Rolling Stones

Detta är mina ungdomsidoler... 800 grader /Ebba Grön

Den här låten påminner mig om min stora kärlek… För dig/Lars Winnerbäck Live Globen 20/11 2019

Denna låt förknippar jag med min favoritplats… All along the watchtower/Bob Dylan

Om jag vill rensa tankarna eller är ledsen... Sunday Bloody Sunday/U2

Låten när jag vill boosta min energi och kicka igång... London Calling/ The Clash

Denna låt säger något om mig... Whatever/Oasis