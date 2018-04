Peter Englund, Klas Östergren och Kjell Espmark lämnar Svenska Akademien

Lyssna på hela Ekots extrasändning längre ner i artikeln och Kjell Espmarks kommentar.

Under fredagen har tre deltagare lämnat Svenska Akademien. Först meddelade Klas Östergren att han hoppar av, sedan Kjell Espmark och på fredagseftermiddagen gick Peter Englund också ut och sa att han lämnar Akademien.

– När krisen över den s.k. Kulturprofilen inleddes i november förra året härskade från början något som verkade vara samsyn i Svenska Akademien. Med tiden har dock en växande spricka uppenbarat sig – Sara Danius åtgärder har i samband med detta utsatts för en växande intern kritik, en kritik jag själv finner både oberättigad och orättfärdig. När det så blivit dags att dra slutsatserna av den utförda advokatutredningen har majoriteten i sina avvägningar, enligt mitt sätt att se det, tagit alltför stor hänsyn till enskilda, och alltför liten hänsyn till stadgarna, ja till vad som är själva idén med sammanslutningen. Beslut har fattats som jag varken tror på eller kan försvara, och jag har därför bestämt mig för att inte längre delta i Svenska Akademiens arbete, skriver Peter Englund till Aftonbladet.

Så här säger Kulturredaktionens Mattias Berg om avhoppen.

– Det här är ett grundskott mot Akademien. Det är allvarligt och egendomligt att tre ledamöter går ut under samma dag. De går ut en och en och meddelar det till olika tidningar. Allting är lite oklart kring vad som faktiskt har hänt. Det är tydliga reaktioner på något otydligt. De hänvisar till utredningen, men ingen vet vad den har kommit fram till.

Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman kallar i Ekots extrasändning avhoppen för en "bomb mitt i börshuset Börshuset" (där Akademien har sina möten).

– Akademien måste reformera sig, säger han och fortsätter:

– Det här drar en skugga av smuts över Nobelpriset. Sara Danius gör rakt emot vad hon borde göra: hon har gjort sig helt oanträffbar.

Kristina Lugn, som sitter på stol 14 i Svenska Akademien, kommenterar avhoppen såhär:

– Vi befinner oss i en väldig fara, tycker jag. Om du frågar mig som person och enskild ledamot är det en tragedi. Det är väldigt värderade människor som lämnar Akademien. Vi blir tre personer mindre och det påverkar vad Akademien är för något. Akademien är sina ledamöter och om de inte vill ställa upp på Akademien är det en nödsituation för mig.

Hur kommer det gå för Akademien nu?

– Den brukar alltid klara sig, men jag tycker att det är en jätteförlust att de här ledamöterna inte vill vara med. Då undrar jag, vad ska jag göra? säger Kristina Lugn.

Det har varit turbulent kring Svenska Akademien under de senaste månaderna efter att den så kallade kulturprofilen, en person i nära kontakt med Svenska Akademien, anklagas för sexuella övergrepp på ett flertal kvinnor.

Advokatbyrån Hammarskiöld & Co har på uppdrag av Svenska Akademien genomfört en utredning gällande Svenska Akademiens kopplingar till Kulturprofilen. Resultatet av utredningen har ännu inte presenterats.

År 2014 valdes Klas Östergren in i Svenska Akademien på stol nummer 11. Nu väljer han att lämna sin plats. Eftersom de invalda sitter på livstid innebär det att han inte längre kommer att delta i deras arbete.

– Svenska Akademien har sedan lång tid haft allvarliga problem och nu försökt att lösa dem på ett vis som sätter obskyra hänsyn före dess egna stadgar och som innebär ett svek mot dess grundare och dess höge beskyddare samt inte minst uppgiften att företräda snille och smak. Därför har jag valt att inte längre delta i dess verksamhet. ’I’m leaving the table, I’m out of the game', skriver Östergren i ett meddelande till Svenska dagbladet.

Även författaren och litteraturvetaren Kjell Espmark lämnar Svenska Akademien, meddelar han Dagens Nyheter.

”Integriteten är Svenska Akademiens själva livsnerv. När ledande röster inom Akademien sätter vänskap och andra ovidkommande hänsyn före ansvaret för denna integritet - då kan jag inte längre delta i arbetet".

– Tyvärr kan jag inte berätta någonting om bakgrunden. Vi kan inte, någon av oss, kommentera närmare vad som har hänt. När man tar sitt inträde i Akademien så undertecknar man högtidligen stadgarna och de stipulerar tystnadsplikt på livstid. Jag kan inte berätta någonting om vad som har förevarit här, utom om Akademien själv väljer att gå ut med en presskonferens, säger Kjell Espmark till Kulturnytt.

– Om du tittar på Akademiens stadgar och lägger dem bredvid Klas och mitt uttalande så är det kanske en del som klarnar, säger Espmark.

Kulturnytt har varit i kontakt med akademiledamoten och före detta ständige sekreteraren Horace Engdahl, som avböjer att kommentera.

– Jag har inte sett nyheten om att Klas hoppar av och vet inte vad han menar med att hoppa av, så jag avhåller mig från kommentarer", skriver Horace Engdahl i ett mejl.

Han vill inte heller kommentera Kjell Espmarks beslut att inte delta i akademiens arbete.