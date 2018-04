Seger för Brommapojkarna, oavgjort för AIK

Brommapojkarna vann mot Häcken på hemmaplan. Det i en match som Häcken fick avsluta med nio spelare på plan. Bajram Ajetis tankeförmåga påverkades inte av kylan eller regnet. Anfallaren visade kreativitet när han bröstade in Brommapojkarnas första mål i den stökiga 2—0-matchen mot Häcken.

Redan efter 13 minuter av hemmapremiären applåderade Brommapojkarnas nye tränare Luis Pimenta och berömde sina spelare med orden: "Very good start. I love it."