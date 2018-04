Vacker skildring i Jimmie och blodigt budskap i Death wish

Jimmie, så heter Jesper Ganslandts nya film. Han är mest känd för filmen Farväl Falkenberg som väckte stor uppmärksamhet när den kom 2006.

I Jimmie får vi följa en pappa och hans son på flykt, men det är inte själva flykten som är det viktiga. Det här är berättelsen om hur ett barn upplever förändringar och faror, en film med barnets blick och barnet som överlevare.

Jesper Ganslandt söker nya vägar här och Måns Månssons kamera är nära, vad som händer längre bort syns sällan. På samma sätt som Gabriela Pichlers Amatörer är det här ett spännande filmarbete. Det ger nya perspektiv, men det griper inte tag i mig hela vägen.

Ibland kan det kännas som att lite snällt kika in i familjealbumet. Jesper Ganslandt spelar själv pappan och hans då fyraårige son Hunter spelar pojken Jimmie och det är klart att han inte vill utsätta sonen för allt för jobbiga situationer – men det gör också att det inte bränner till.

Filmen är vacker. Mitt betyg till Jimmie blir en stark trea på gränsen till fyra.

Vacker är också japanska filmen Mot solnedgången. Här möter vi en ung kvinna som syntolkar film, som berättar vad man ser för synskadade som vill se film.

Hennes inläsning testas mot en grupp synskadade och där möter hon en man, en medelålders fotograf som helt håller på att förlora synen. Han är cynisk och kritiserar hennes inläsning. Men hon blir nyfiken på honom och de börjar träffas. Japanska filmen Mot solnedgången är vindlande, det handlar om förlust, förgänglighet och hur det vackra glider iväg.

Jag ger Mot solnedgången en stark trea, stundtals är den starkare än så, absolut. Men ibland blir scenerna viktigare än historien.

Veckans bästa film är Gruppen, en fransk film om en gäng ungdomar som går en skrivarkurs en sommar. Några är mer avvaktande, några engagerade. En författare, Olivia, leder gruppen och de bestämmer att de ska skriva en kriminalroman med lokal förankring.

När idéerna formas blir det spänningar i gruppen, en av killarna gör ett utkast med våld som får de andra att reagera. Och Olivia blir nyfiken på vad som döljer sig bakom hans text. Gruppen är en film som känns enkel och dynamisk på samma gång. Bra skådespel, hela filmen känns chosefri och man vill veta hur det ska gå. Jag ger en fyra till Gruppen.

Death Wish är en nytolkning av filmen från 1974, den här gången med Bruce Willis i huvudrollen som kirurgen som räddar skottskadades liv på sjukhuset men annars inte kommer i kontakt med våldet förrän den dag då hans fru och dotter brutalt blir överfallna i hemmet. Han blir då The grim reaper, dödsängeln, och letar efter de som bröt sig in i hans hem.

Death Wish är problematisk, den är spännande och väcker känslor om hämnd. Känslorna åker med men hjärnan säger nej, nej.

Här sägs fler än en gång att om rättvisa ska skipas så måste man ta sitt eget ansvar och rensa upp bland de kriminella. Gärna med dödande kulor.

Filmen är förrädiskt underhållande men med budskapet att våld och kriminella bäst bekämpas om alla har sin egen pistol, eller något tyngre. Så, mitt betyg blir en tvåa.

Ännu sämre är Rampage Big meets bigger. Dwayne Johnson är skådespelaren med branschens största biceps och det verkar vara så att han väljer de filmer där han får störst chans att flexa dem och emellanåt blicka lite lagom bekymrat ut över ett katastrofområde. Helst i helikopter.

Det får han många chanser till här i filmen som bygger på ett spel, där ett gen-designföretag tagit fram en metod att pumpa upp djur till enorm storlek och göra dem aggressivare. Nu är de på väg till Chicago och Dwayne Johnson ska rädda världen i blodstänkt t-shirt. Gissa hur det går? Mitt betyg blir en etta.

Så en fransk film – Bakom masken – som belönades rikligt på den franska filmgalan Cesár. Nu kom priserna allra mest för filmens idérikedom kring utseendet och inte innehållet.

Historien är för spretig och uttrycken får mig att tänka på mimande gatuartister på ett torg i Paris. Det tar sin början för 100 år sen, första världskriget är i slutet och två vänner räddar varandra.

Den yngre får halva ansiktet söndertrasat och rösten försvinner för alltid. Han vill inte återvända till hemmet, han har en olöst konflikt med pappan, och han döljer sitt ansikte bakom masker, den ena mer fantasifull än den andra.

De två flyttar ihop i Paris och till sin hjälp får de en ung flicka som blir den stummes tolk. Här finns konflikter och lustigheter, men jag tycker inte berättelsen trots all tragik berör. Det bara sker, i rik kostymering. Mitt betyg blir bara en tvåa till Bakom masken.