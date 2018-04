Nu i P4: Mello-favoriten John Lundvik gästar Musikplats

John Lundvik slutade trea med "My Turn" i Melodifestivalen 2018. Nu följer han upp succén med livekonsert i Musikplats Stockholm den 13 april.

Under det direktsända radiogiget finns "My Turn" med i låtlistan, liksom den mäktiga balladen "When You Tell The World You're Mine som" John Lundvik skrev ihop med Jörgen Elofsson till kronprinsessparets bröllop 2010. Sången framfördes då under vigseln i Storkyrkan av artisterna Agnes Carlsson och Björn Skifs.

– De är två av mina idoler. Jag är enormt stolt över att de gjorde den. Men nu är det min tur att göra en tolkning själv, säger John Lundvik till Musikplats Stockholm.