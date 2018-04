Så ska Åkersberga station bli säkrare

När den nya stationen är klar kommer det inte längre gå att korsa järnvägsrälsen via dagens plankorsningar. I stället leds biltrafiken under en ny järnvägsbro, medan tågresenärerna kommer kunna ta sig mellan stationens plattformar via en gångbro över spåren.

– Det är ett riskmoment att passera järnvägen, även om det finns säkerhetsanordningar i form av ljud- och ljusanläggning och bommar, säger Joacim Öhman, som leder arbetet för SL.

Arbetet påbörjas i sommar, samtidigt som man återigen stänger av stora delar av Österskärslinjen fram till början av december.