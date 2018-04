Framtiden för Värmdö skärgårdsskola kan vara säkrad

– Med hjälp utav det så har vi haft möjlighet att ha legitimerade lärare i samtliga ämnen för våra glesbygdsbarn, säger rektor för skolan, Lena Möllersten.



Sedan två år har elever på fyra skärgårdsöar i Värmdö kommun haft undervisning via en webbkamera och en storbildsskärm från ett klassrum på en annan ö. På till exempel ön Möja finns en NO-lärare och på Svartsö en SO- lärare som sänder till de andra öarna där elever finns. Två dagar i veckan samlas eleverna i den större skolan på Djurö.



Men försöket med fjärrundervisning som beslutades av Regeringen avslutas i juni. Och än har rektorn inte fått besked om försöket kommer förlängas.



– Det blir ett moment 22 på något sätt. I och med att vi saknar beslut så har vi ingen ram, vi vet inte vilka regler vi ska förhålla oss till, vi kan inte planera och organisera vår verksamhet inför hösten i augusti, säger Lena Möllersten.



Men när P4 Stockholm söker ansvarig minister, gymnasie- och kunskapslyftsminister socialdemokraten Anna Ekström så får vi det skriftliga svaret att ett beslut kommer att fattas om förlängning. Beslutet kommer någon gång under våren enligt Regeringskansliet.



När vi berättar nyheten för rektor Lena Möllersten blir hon väldigt lättad:



– Jamen jätteskönt. Verkligen fantastiskt bra och viktigt att vi får klart för oss vilka förutsättningar som finns.



Finns det några problem som kan ha uppstått för dig under den här ovissheten?



– Det återstår ju att se, det vet jag inte ännu. Jag hoppas att det går att reparera. Det är ju om personal inte har velat vänta och sökt sig till andra ställen.