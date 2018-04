Disneyflopp och en resa till Tjeckoslovakien

Det har plöjts ner mycket pengar i filmatiseringen av science-fiction ungdomsboken Ett veck i tiden, A wrinkle in time.

Pappan i familjen är rymdforskare och har försvunnit, en dag kommer tre varelser från yttre rymden och hämtar familjens två barn och en kompis för att dom ska kunna hitta pappan. Och de försvinner in i andra dimensioner, de möter det onda och deras kärlek till varandra testas då.

Ett veck i tiden är full av animerade drömlika scener, men det känns tomt, det känns som om man haft alla färger i lådan men inte vetat vad man skulle göra av dom. Filmen har mötts av massiv negativ kritik i hemlandet USA, och jag förstår varför. Mycket av effekterna saknar mening, mystiken är mest märklig och skådespelet lite ofokuserat stundtals.

Mitt betyg hamnar på en tvåa, en del av färgkaskaderna och rymdanimationerna är underhållande men mestadels är det här en misslyckad filmatisering.

Misslyckad känns också skräckfilmen Truth or dare. På en resa till Mexiko hamnar några ungdomar i övergivet gammalt kloster, det är en nyfunnen bekantskap som tar dom dit och som sen föreslår att de ska leka sanning eller konsekvens. De nappar på förslaget och ganska snart visar det sig att de är fast i leken. Om de inte utför konsekvens-förslaget eller ljuger när de tar sanning, så möter de döden.

Truth or dare känns som de där college-skräckisarna där ett gäng ungdomar åker till ett stort hus på landet och faller offer för en yxmördare. Det är samma blåögdhet, gå inte in där... jo, de gick in där... börja inte prata med honom, jo, de gjorde det...

Mitt betyg till Truth or dare blir en etta.

I Vår nya fröken förflyttas vi till år 1983 i det gamla Tjeckoslavakien. Dankas klass får en ny lärare, som också är kommunistpartiets lokala ordförande på skolan. Och som sådan känner hon sig oantastlig. Och hon börjar kräva tjänster från barnen och deras familjer, för att barnens betyg inte ska rasa. De får laga hennes tvättmaskin, de får städa hennes lägenhet och de får köpa små presenter åt henne. Men några vägrar och konsekvenserna blir för Dankas skull allvarliga och ett par föräldrar går till rektorn.

Vår nya fröken är både allvarlig och rolig. Ett vardagsdrama genom en skrattspegel, med bra skådespel och lite spänning också.

Jag gillar Vår nya fröken och ger den en fyra i betyg.