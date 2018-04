Oscarskyrkan hyllar Avicii

I fredags kom nyheten att stockholmaren och artisten Avicii hittats död i Oman, 28 år gammal. Genast kom rapporter om att folk började spela hans låtar på sina telefoner när de satt ute i Stockholm i den varma fredagskvällen.



I lördags genomfördes en minnesstund på Sergels torg och i helgen spreds det bilder på en domkyrka i nederländska Utrecht som spelade några av Aviciis största hits från kyrkans klockor.



Nu har Oscarskyrkan på Östermalm i Stockholm beslutat att göra något liknande som kommer att ske klockan 12.00 varje dag fram till fredag.

– Det var en person som hörde av sig till oss och tyckte att vi borde göra samma sak som i Utrecht, så ganska snabbt så har en av våra musiker programmerat klockorna så att låten Wake Me Up spelas klockan 12 varje dag denna vecka, säger Jacob Engvall, informatör vid Oscars församling.

Varför blev det just Wake Me Up?

– Det är en vacker melodi som väldigt många känner igen.

Men varför ska en kyrka hylla en artist som går bort?

– Avicii betydde otroligt mycket för otroligt många människor över hela världen. Det såg vi i lördags då det var en hyllning på Sergels torg som samlade väldigt många.

–Han har helt enkelt betytt mycket för väldigt många och det här är en ganska lätt sak för oss att göra för att hylla honom i hans hemförsamling.