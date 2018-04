Smärtsamt i Phoenix-drama och svajig Avengers-uppgörelse

I Avengers: Infinity War väntar den stora uppgörelsen – den mellan Avengers, deras serietidningspolare i Guardian of the Galaxy och några till.

De ställs mot den fruktansvärde Thanos som vill utplåna halva befolkningen, och jagar de sex infinity-stenarna som göms på jorden och som ska ge honom oövervinnliga krafter.

Filmen är två timmar och trettio minuter och antagligen mumma för serienördarna. Men är man inte inne i serietidningshjältarnas universum är det här en evighetslång batalj.

Det är superkrafter och rymdfarkoster som samsas med spjut och höftskynken och svällande muskler, hus som kraschas, stenar som kastas och någon som får ett svärd genom kroppen och ligger där helt livlös tills han vaknar och fortsätter slåss.

I nya Avengers samsas så många serietidningssuperhjältar att Iron Man inte får det utrymme jag tycker han ska ha – mest utrymme får skurken Thanos spelad av Josh Brolin.

När slutet närmar sig – den bästa delen av filmen – är man ganska trött på allt dödande och påpucklande.

Mitt betyg, som alla superhjältefans kan strunta i, svajar mellan en tvåa och en trea och hamnar på en svag trea.



En helt annan sida av våldet visas i You were never really here av Lynne Ramsay.

Här gör det ont att döda, här finns det ett trauma, otäcka minnen från barndomen och från ett krig. Här blöder man ymnigt när man dödats, till skillnad från Avengers där hundratals mejas ner utan att någon blodsdroppe smutsar bilden.

I You were never really here går krigsveteranen Joe i självmordstankar men låter bli för att kunna ta hand om sin gamla mamma, som mest sitter framför teven och är en stundtals irriterande gammal dam.

Han är torped – och en effektiv och våldsam sådan – tills den dag han ska frita en känd politikers dotter som hålls som sexslav. Lynne Ramsay har bland annat gjort Vi måste tala om Kevin tidigare och hon har ett eget filmspråk, ett sätt att ta tillvara bilderna och peta i sår.

Jag gillar allt hon gjort, och även om inte You were never really here är hennes bästa film är den bra nog.

En fyra i betyg får den av mig. Joaquin Phoenix är mycket bra i rollen som Joe.



Tredje mordet heter japanske regissören Hirokazu Kore-edas nya film. Den handlar om en advokat som får ett fall med en man som mördat för andra gången på sitt skrivbord. Han träffar mannen men något stämmer inte med hans berättelse.

Kore-eda har sagt att han ville skildra advokater på ett riktigt sätt och att han då fått höra att "domstolen inte var en plats där man bestämmer sanningen."

Han har verkligen lyckats. Efter filmen är det upplagt för tankar om vem som gjorde vad. Jag gillar Kore-edas pussel där några bitar saknas, det känns lika nära saningen som en film med ett slutgiltigt svar. Mitt betyg blir en fyra till Tredje mordet.

Sist ut är Händelser i Ydre. Landsbygden har blivit den nya förorten i svensk film – när man tidigare gjorde filmer om betong och trångboddhet görs nu filmer om skog och ödslighet.

Street-smart och högljuddhet gäller inte längre. Här knallar man ut i skogen och ser kommunhuset förvandlas till flyktingbostäder. Och på samma sätt som förorten kunde skildras med vissa nötta bilder återkommer en del bilder i de nya landsbygdsfilmerna.

Kommunalrådet vid kopieringsapparaten, den långsamma dialogen, det tomma torget med sin fontän. Ortens företag som kämpar på.

Händelser vid Ydre är en sådan film. Men den är gjord med värme och är helt okej om man inte kräver skratt och action.

Eller ett drama som trollbinder. Betyget till Händelser i Ydre blir en trea.