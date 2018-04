Ny musik av Abba – efter 35 år

Sin sista studioinspelning gjorde Abba hösten 1982. Därefter har medlemmarna jobbat med olika soloprojekt.

Men nu har de gjort två nya låtar tillsammans.

"Vi kände alla att det, efter 35 år, vore kul att träffas och gå in i inspelningsstudion. Så det gjorde vi. Det var som om tiden stått still och vi bara hade varit på en kort semester", skriver Abba-medlemmarna på bandets hemsida.

Bandet har sedan tidigare aviserat att man ska återförenas i en stor global tv-show i höst. Men det är inte Björn, Benny, Agnetha och Anni-Frid själva som står på scenen, utan fyra digitalt framställda "abbatarer".

En av de nya låtarna, "I still have faith in you", kommer att framföras av "abbatarerna" i tv-framträdandet i december.

Vad som ska hända med den andra låten, och vad den heter, är okänt.

Det handlar dock inte om en regelrätt återförening, enligt bandets manager Görel Hansen.

– Det ska vi inte räkna med, det kommer inte att hända, säger hon till Nöjesbladet.

Abba var aktiva mellan 1972 och 1983 och var ett av Sveriges mest framgångsrika band, med närmare 70 singlar som listettor.