AIK obesegrat efter 3-2 mot Sirius

Det draget gav femte segern av sju möjliga för AIK som efter 3-2 i returen mot Sirius - lagen möttes i Solna i fredags - är fortsatt obesegrat i fotbollsallsvenskan.

AIK kom till Uppsala med fyra raka hemmasegrar, som alla slutat 2-0, och två kryssmatcher borta, som båda slutat 1-1. En fin start som har placerat AIK i toppen av tabellen.

När Anton Salétros rullade in bollen mellan benen på Siriusmålvakten Karim Fegrouch redan efter sju spelade minuter såg Sirius ut att bli en enkel match för Solnalaget.

Sirius har ju på grund av skador haft svårt att få ihop ett slagkraftigt lag under säsongsinledningen, kom från tre mållösa matcher och hade endast mäktat med två mål framåt på sina första fem allsvenska matcher i år.

Kanske var det något som låg i bakhuvudet på gästerna som tappade tempo och spelade lite väl avslappnat efter det inledande målet samtidigt som Sirius kämpade på med fler och fler vunna dueller och en matchvändning innan paus som belöning.

Kvitteringen kom efter lite mer än en kvart, då Moses Ogbu nickskarvade till Christer Gustafsson som i sin tur krutade upp bollen i första krysset - Siriusmittfältarens första mål på ett år.

Tolv minuter senare hittade Ogbu en lucka, störtade fram och stötte in 2-1 halvliggande på gräset.

Det fick AIK-tränaren att kasta om i laget under halvtidsvilan.

-Vi har inte varit tillräckligt bra, det måste till en förändring på mycket. Vi behöver få in både attityd och friska ben, vi börjar där, sade Rikard Norling till C More angående sina två byten i paus.

Draget blev lyckat. Inte minst tack vare Nicolás Stefanelli, 24-åringen som gjorde nio mål förra säsongen men inte fått fullt förtroende av Norling i år.

För efter fint väggspel tjugo minuter in i andra halvlek skickade 1-0-skytten Salétros en passning över hela Siriusförsvaret fram till argentinaren som kvitterade efter en fin träff med vristen.

Och med bara nio minuter kvar till full tid slog han till igen.

Salétros var återigen inblandat i förspelet när Nabil Bahoui fick första målchansen utan att lyckas ta den. Siriusförsvaret lyckades å sin sida inte rensa undan bollen och då kom Stefanelli farande som en torped - och blev därmed såväl seger- som tvåmålsskytt i matchen.

http://tt.se/media/image/sdltccc3da1Nicolás Stefanelli gjorde två mål när AIK besegrade Sirius med 3-2.Fredrik Sandberg/TT