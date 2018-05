Låt 4: The lovers of Valdaro – Lost Forever

The lovers of Valdaro gör alltså debut med Lost Forever som släppts under våren 2018. Bandets

Låten beskrivs som tidlös och melankolisk elektronisk pop med vibbar av både 1985 och 2018.

Lost Forever är skriven av 80-talsikonen Paul Rein, Marie Rein och Tobias Jonsson.

Du kan från och med nästa vecka rösta fram din favorit via sms. Omröstningen börjar den 15 maj och pågår fram till finaldagen.

Mellan den 14 och 18 maj åker Henrik Olsson och Mia Bryngelson ut till finalisterna och möter dem på deras hemmaplan.

För att rösta på Lost forever med The lovers of Valdaro skickar du ett SMS till nummer 722 50. Inled ditt meddelande med "p4sto" följt av "Låt 4".

Omröstningen pågår fram till och med den 5 juni då det är stor final i Kulturhuset i Stockholm.

Läs mer om P4 Nästa i P4 Stockholm