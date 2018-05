Supportrar kastade bengaler – orsakade avbrott i finalen

Oroligheterna inträffade med fyra minuter kvar av ordinarie tid - då Djurgården redan ledde med 3-0 – varpå huvuddomaren Bojan Pandzic stoppade spelet. Enligt C More togs beslutet redan innan det började kastas in knallskott, då domarteamet ska ha känt sig allt för oroliga för sin säkerhet.

Efter att ordningsvakter lyckats lugna ner de stökiga bortasupportrarna återupptogs spelet efter drygt tio minuter.

Andra ärenden som polisen rapporterat från matchen är bland annat:

- Vållande till kroppskada då ett staket inne på arenan gav vika och en man skadades. Han fördes till sjukhus med ambulans.

- Två anmälningar angående grov misshandel alternativt försök till grov misshandel då så kallade bangers har kastas mot bollkallar.

- Fyra anmälningar om misshandel som har skett utanför arenan.