Astra Zeneca arbetar med tryckproblem

Gasen kommer att renas genom kolfilter innan den släpps ut, och det kan lukta lite men "ingen miljöpåverkan väntas", enligt företaget.



Målet är att den operativa verksamheten ska kunna starta under morgonen.



Läkemedelsföretaget utrymde lokalerna i Snäckviken, som ligger centralt i Södertälje, under onsdagen eftersom det fanns risk för läckage av farlig vätska ur en tank. Det ökade trycket upptäcktes efter ett strömavbrott som drabbade hela kommunen. Räddningstjänsten tillkallades i förebyggande syfte. Avspärrningarna togs bort under eftermiddagen.