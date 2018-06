Anna Bergendahl till Musikplats Stockholm

Efter genombrottet i Idol 2008 och vinsten i Melodifestivalen 2010 var det stark medvind för artisten Anna Bergendahl. Men så kom kraschen. Misslyckandet i Eurovision Song Contest samma år var tungt och hon valde att flytta till USA en tid för att arbeta med amerikanska låtskrivare och producenter.

I Hollywood kom Anna Bergendahl i kontakt med Grammy-vinnaren Larry Klein som hade jobbat med hennes idoler Tracy Chapman och Joni Mitchell.

– Det var min räddning kan man säga. Det var ju jättetråkigt att jag inte gick vidare till final i Eurovision och jag var väl ganska stukad av det. Och jag behövde en ny dröm och något nytt att ta tag i, säger Anna Bergendahl i en intervju i Musikplats Stockholm.

Efter ett par år med musikjobb i Los Angeles började andra framtidsplaner att ta form. Anna Bergendahl bestämde sig för att plugga till läkare.

– Min pappa är läkare och jag har alltid velat bli läkare. Och det har ju adderat en helt ny dimension till mitt liv. Jag får inspiration från en helt annan del av samhället.

Anna Bergendahl avslutar nu femte terminen på läkarlinjen och parallellt med studierna släpper hon ny musik. Nya EP:n har hyllats av kritiker som Jan Gradvall och den 8 juni kommer Anna Bergendahl till Musikplatsen för direktsänd konsert.

OBS! Med anledning av en tablåändring startar konserten med Anna Bergendahl redan klockan 11.15.

Under konserten blir det bland annat nya låtar som Vice och We Were Never Meant To Be Heroes som spelas mycket i P4. Mer information om hur du upplever den direktsända spelningen på plats i Radiohuset finns i vår Konsertkalender.

Mer Musikplats Stockholm här