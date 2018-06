Love Simon är enkel men populär ungdomsfilm

Vi möter Simon framför datorn i Love Simon, när han skriver ett mejl. Han är som alla andra på gymnasiet, skriver han.

Men han har ännu inte vågat komma ut med sin hemlighet – han gillar killar, han är gay. Han har inte ens berättat för sina bästa kompisar, en kille och två tjejer som åker till skolan tillsammans och håller ihop även där.

Så en dag kommer en kille på skolan ut på nätet. Han avslöjar inte vem han är, men Simon skickar ett mejl till hans mejladress så snart han kan. Och de börjar skriva till varann. Men Blue, som han kallar sig, vill inte ge sig tillkänna och Simon vill verkligen träffa honom.

Love, Simon är en ganska enkel växa-upp och komma ut-film.

Jag tycker att hans liv med familjen skildras lite stelt, då är det roligare när han är med kompisarna.

Love, Simon är en film som vill nå många och är ganska enkel. Skratten måste sitta där och ibland blir det för tydligt. Men tittar man på kommentarerna på Youtube till trailern för filmen så förstår man att många berörts och till och med vågat komma ut själva efter att ha sett filmen.

Jag har sett filmer som berört mig mycket mer, och tycker till exempel att Call me by your name var betydligt bättre. Men Love, Simon är en helt okej ungdomsfilm som många unga kan se.

Mitt betyg till Love, Simon blir en trea.

