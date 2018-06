AIK och Djurgårdens EL-motståndare lottade

AIK ställs mot irländska Shamrock Rovers i den första kvalrundan till Europa League och Häcken möter lettiska FK Liepaja. Båda lagen går in i den första kvalrundan som spelas 10 och 19 juli.



Djurgården kliver in i den andra kvalomgången och de lottades under eftermiddagen mot ukrainska Mariupol.



Igår blev det även klart att Malmö FF kommer möta något av lagen Santa Coloma (Andorra), Drita (Kosovo), La Fiorita (San Marino) och Lincoln Red Imps (Gibraltar), i den första kvalomgången till Champions League.



De fyra lagen spelar semifinaler 26:e juni och final den 29:e juni, och vinnaren möter den svenska mästaren i två matcher den 10:e eller 11:e juli samt 17:e eller 18:e juli.