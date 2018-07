Förmedlade lägenheter i Stockholm blir allt dyrare

Statistik från Stockholms bostadsförmedling som P4 Stockholm tagit del av visar att hyrorna för de förmedlade lägenheterna har ökat.

Lila Karlström från Hässelby bor i en tvåa i Hässelby gård med en månadshyra på 5 150 kronor. Hon skulle behöva flytta till ett hus med hiss och erbjöds en modernare lägenhet i närheten.

Men hon tvingades tacka nej till den nybyggda tvåan – på grund av priset på nära 10 000 kronor i månaden.

– Som ensam pensionär har man inte råd att bo i en sådan lägenhet, säger Lila Karlström.

Under den nuvarande mandatperioden har kvadratmeterpriset ökat med mellan två och sju procent per år i snitt, för en förmedlad lägenhet. Det är mer än de hyreshöjningar som Hyresgästföreningen förhandlar fram som legat på runt en procent per år, enligt Hyresgästföreningen.



– Vi har tagit fram siffror som visar att den genomsnittliga kvadratmeterhyran har ökat. Det ligger en hel del nyproduktion i siffrorna och nyproduktion blir dyrare, säger Marika Nordström, chef för marknadsavdelningen på Stockholms bostadsförmedling.



Sedan 2014 har snitthyran för en förmedlad trea på 70 kvadratmeter ökat med 1 600 kronor per månad. Det ger en månadshyra i snitt på 9 724 kronor i månaden.

– Nu köar jag vidare så får vi se hur det går, jag har inte stora krav, jag vill bara ha balkong och hiss och helst bo i Västerort, säger Lila Karlström.