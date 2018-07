Lista: Så vill partierna skapa fler slutenvårdsplatser

En stor del av slutenvårdsplatserna inom neonatalvården i Stockholms län är stängda på grund av brist på sjuksköterskor med de specialkunskaper som krävs.

Landstinget satsar nu på att utbilda specialistsjuksköterskor för att kunna öppna fler vårdplatser, men trots att utbildningen är betald lyckas man inte fylla platserna.

Hur ser partierna på vårdsituationen och hur vill de gå till väga för att locka fler sköterskor till utbildning?

Moderaterna:

Inom vilka vårdområden anser ni att det råder brist på specialistsjuksköterskor?

Generellt råder det störst brist på specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård, anestesi, intensivvård, operation samt psykiatri. Det råder brist även på distriktsjuksköterskor.

Hur vill ni lösa den bristen?

För att få fler att vilja utbilda sig inom de specialiteter det råder störst brist på erbjuder Stockholms läns landsting för närvarande sjuksköterskor som väljer att bli specialistsjuksköterska eller barnmorska bibehållen lön under studietiden. Studierna genomförs antingen på halv- eller helfart. Sjuksköterskan förbinder sig att stanna kvar i landstinget under två år efter avslutad specialistutbildning.

Inom exempelvis neonatalvården erbjuds specialistutbildning med bibehållen lön. Vad tycker ni om det?

Det är bra. Själva utbildningen kom till tack vare Alliansen och är en specialistutbildning inom barn med inriktning mot neonatologi vid Karolinska Institutet. Men för att lösa bristen på specialistsjuksköterskor måste staten ta ansvar för att de vidare- och specialistutbildningar som sjukvården och landstingen efterfrågar erbjuds inom ramen för de ordinarie specialistsjuksköterskeinriktningarna.



Hur ska man få specialistutbildade sjuksköterskor att stanna kvar och arbeta inom landstinget?

Stockholms läns landsting har satt in en rad åtgärder för att göra det mer attraktivt att vara specialistutbildad sjuksköterska hos oss:

Kompetensstege för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor för att det ska löna sig att ta ansvar och för att premiera erfarenhet och vidare- och specialistutbildningar.

för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor för att det ska löna sig att ta ansvar och för att premiera erfarenhet och vidare- och specialistutbildningar. Ny arbetstidsmodell är tecknad i avtal med Vårdförbundet för att premiera bland andra sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som arbetar kväll, natt och helg. Arbetad tid under kväll, natt och helg värderas högre än under vanlig dagtid. Denna tid samlas i en timbank och kan sedan tas ut i mer ledighet, lön eller extra pensionsavsättning. Som en lojalitetsbonus får sjuksköterskan eller specialistsjuksköterskan som omfattas av avtalet dessutom 40 h extra ledighet per år, det vill säga en dryg semestervecka.

är tecknad i avtal med Vårdförbundet för att premiera bland andra sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som arbetar kväll, natt och helg. Arbetad tid under kväll, natt och helg värderas högre än under vanlig dagtid. Denna tid samlas i en timbank och kan sedan tas ut i mer ledighet, lön eller extra pensionsavsättning. Som en lojalitetsbonus får sjuksköterskan eller specialistsjuksköterskan som omfattas av avtalet dessutom 40 h extra ledighet per år, det vill säga en dryg semestervecka. Stöd till juniora forskare som är specialistsjuksköterskor eller barnmorskor erbjuder landstinget fem stycken post doc tjänster per år. Tjänsterna är till för personer som disputerat, men som ännu inte har anställning vid ett universitet som lektorer, docenter eller professorer.

Centerpartiet:

Inom vilka vårdområden anser ni att det råder brist på specialistsjuksköterskor?

Framförallt behövs det fler specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård, anestesi, intensivvård samt operation, neonatologi och psykiatri.



Hur vill ni lösa den bristen?

Det behövs fler utbildade specialistsjuksköterskor som vill jobba på våra akutsjukhus. Därför vill vi i Centerpartiet att den som är sjuksköterska ska kunna utbilda sig till specialistsjuksköterska på betald arbetstid, precis som det är för läkarna idag. Men det är också viktigt att de som idag jobbar som specialistsjuksköterskor vill jobba kvar. Då gäller det att skapa arbetsplatser där människor trivs och vill stanna.



Inom exempelvis neonatalvården erbjuds specialistutbildning med bibehållen lön. Vad tycker ni om det?

Vi tycker att det är bra. I SLL har Centerpartiet tillsammans med alliansen avsatt pengar för att 150 sjuksköterskor ska kunna utbilda sig till specialistsjuksköterskor, med bibehållen lön. Erbjudandet om full lön vid utbildning inkluderar alla inriktningar, inklusive utbildning till barnmorska och distriktssjuksköterska. Det är ett jättebra sätt att få fler att välja att utbilda sig vidare. Vi vill gå vidare och se att fler ska kunna vidareutbilda sig på betald arbetstid. Dessutom är det också viktigt att en vidareutbildning syns i lönekuvertet.



Hur ska man få specialistutbildade sjuksköterskor att stanna kvar och arbeta inom landstinget?

Något som ofta är avgörande för att man vill stanna på en arbetsplats är att det finns en god arbetsmiljö med många kollegor, möjlighet till inflytande över sin arbetstid, sin semesterplanering, sina arbetsvillkor och sin lön. Men även att man får god kompensation för övertid, helgarbete och nattjobb och kan planera övertidsarbete i förväg. Det måste också bli enklare att göra lönekarriär utan att behöva byta arbetsplats. Här ser vi St Görans sjukhus, som är Stockholmsregionens enda akutsjukhus som drivs i privat regi, som ett föredöme.



Liberalerna:

Inom vilka vårdområden anser ni att det råder brist på specialistsjuksköterskor?

Medan sjuksköterskor generellt, liksom läkarna, har blivit fler de senaste åren, har specialistsjuksköterskorna minskat. Det behövs fler specialistsjuksköterskor inom flera områden, men anestesi, kirurgi, diabetes och röntgensjuksköterskor är några exempel.



Hur vill ni lösa den bristen?

Fler specialistsjuksköterskor behöver utbildas. Sjuksköterskor ska få vidareutbilda sig inom ramen för sin anställning, som läkarnas specialisttjänstgöring. Vi vill också utveckla akademisk specialistjänstgöring (AST) inom de områden som är lämpliga. Arbetsvillkoren måste förbättras - både löneutveckling, arbetsmiljö och ledarskap. Även en erfaren sjuksköterska som inte har en regelrätt vidareutbildning till specialist, kan ha en viktig nyckelroll för introduktion, handledning och utveckling.



Inom exempelvis neonatalvården erbjuds specialistutbildning med bibehållen lön. Vad tycker ni om det?

Ja, den startades under vår tid på vår tillskyndan. Det är just den slags modell vi vill utveckla och införa brett!



Hur ska man få specialistutbildade sjuksköterskor att stanna kvar och arbeta inom landstinget?

Arbetsvillkoren måste förbättras. Bättre löneutveckling - ansvar, erfarenhet och utbildning måste löna sig, även i kvinnodominerade yrken. Bättre arbetsmiljö och ledarskap, möjlighet att påverka sitt arbete, bättre ledarskap. Mer tid för patienterna och det arbete som sjuksköterskor har utbildning för; så många som 8 av 10 sjuksköterskor uppger att de utför arbetsuppgifter som andra kunde sköta; andra yrkesgrupper kan spela en större roll och avlasta, det behövs fler undersköterskor och vårdbiträden.



Kristdemokraterna:

Inom vilka vårdområden anser ni att det råder brist på specialistsjuksköterskor?

Vi ser en brist i hela landet på specialistsjuksköterskor i allmänhet. Eftersom vi är ansvariga för barn- och kvinnosjukvården märker vi det tydligt när det gäller neonatalsjuksköterskor, barnmorskor och barnsjuksköterskor.



Hur vill ni lösa den bristen?

Genom att utbilda fler och bli en mer attraktiv arbetsgivare. KD vill förbättra arbetsmiljön i såväl offentligt som privat drivna verksamheter. Vi vill också minska arbetsbördan för personalen genom att minska de administrativa uppgifterna. Vi vill införa vårdserviceteam som utför arbetsuppgifter som inte kräver specialistsjuksköterskornas kompetens. En annan del gäller lönerna, där vi arbetar för att lönespridningen ska vara större än i dag.



Inom exempelvis neonatalvården erbjuds specialistutbildning med bibehållen lön. Vad tycker ni om det?

Vi har drivit frågan och fått igenom den. Det här är ett bra sätt att få fler att vidareutbilda sig och göra karriär.



Hur ska man få specialistutbildade sjuksköterskor att stanna kvar och arbeta inom landstinget?

Egentligen är det samma sak som att fråga hur vi vill lösa bristen. Karriärvägar är viktiga för viljan att arbeta kvar. Vid sidan av våra förslag för utbildning, rekrytering och arbetsmiljö vill vi stimulera innovationer. En mer strukturerad vård och nya arbetssätt är nämligen mycket viktigt, och därför vill vi satsa pengar för att stimulera till innovativa lösningar som gör vården mer effektiv och för in nya rutiner. Ytterligare ett förslag är att barnmorskor som handleder barnmorskestudenter ska få en handledarpeng som går direkt till barnmorskan, inte till kliniken.



Socialdemokraterna:

Inom vilka vårdområden anser ni att det råder brist på specialistsjuksköterskor?

Det råder brist på specialistsjuksköterskor inom många områden så som neonatalvård, operation, geriatrik, psykiatri, diabetes, cancer samt på distriktssjuksköterskor.



Hur vill ni lösa den bristen?

Vi vill att fler sjuksköterskor ska få möjlighet till vidareutbildning med full lön. Vårt utbildningslöfte är att satsa 90 mnkr årligen för att 500 sjuksköterskor per år ska kunna gå specialistutbildning med full lön under nästa mandatperiod. Detta är möjligt tack vare de statliga satsningar som socialdemokraterna nationellt aviserat som ett vallöfte – dvs totalt 400 miljoner kronor för hela landet. Vi socialdemokrater i Stockholms läns landsting vill satsa en miljard på akutsjukvården, där ungefär hälften går till löneökningar. Vi menar att återhämtning och lön är viktiga komponenter för att få personal både att vilja och orka stanna kvar i yrket.



Inom exempelvis neonatalvården erbjuds specialistutbildning med bibehållen lön. Vad tycker ni om det?

Den specialistutbildning i neonatalvård som startades 2014 av den moderatledda alliansen erbjöd enbart en studielön på 18 900 kr. Tack vare den S-ledda regeringens satsning på specialistutbildning för sjuksköterskor med full lön kunde sjuksköterskor på denna utbildning få mycket bättre villkor för att utbilda sig. Totalt för SLL har regeringens satsning betytt att 375 sjuksköterskor har kunnat gå en specialistutbildning med bibehållen lön under 2017 (total satsning 68 mnkr). Under 2018 har den S-ledda regeringen fortsatt denna satsning. Socialdemokraterna nationellt har även ett vallöfte om att utöka denna satsning till 400 mnkr per år, vilket för SLL innebär 90 mnkr. Ytterligare statliga satsningar till SLL (48 mnkr) gjordes under år 2016.

S i landstinget har stora ambitioner att fortsätta denna satsning – det är avgörande för att klara kompetensförsörjningen inom Stockholmssjukvården. Dessutom ska återbetalningskravet tas bort. Det är inte rimligt att sjuksköterskor som går en utbildning finansierad av staten ska betala landstinget pengar om de väljer att gå till en annan arbetsplats inom två år efter avslutad utbildning.



Hur ska man få specialistutbildade sjuksköterskor att stanna kvar och arbeta inom landstinget?

Det krävs bättre arbetsvillkor genom mer delaktighet och inflytande, höjda löner och kortare veckoarbetstid som ger mer återhämtning. Rätten till fortbildning måste stärkas för att man ska kunna utvecklas i sitt yrke och se en framtid i vården.



Miljöpartiet:



Inom vilka vårdområden anser ni att det råder brist på specialistsjuksköterskor?

Vi ser en brist på specialistsjuksköterskor inom flera delar av vården och allra störst är bristen inom psykiatrin och geriatriken. I förhållande till befolkningen har Stockholms län färre sjuksköterskor än alla andra landsting i hela landet, så kompetensbristen är ett allvarligt problem.



Hur vill ni lösa den bristen?

Först behöver vi få de som redan är anställda av landstinget att vilja arbeta kvar. På många ställen går specialistsjuksköterskor och annan vårdpersonal på knäna, för att få verksamheten att gå ihop. Det är inte acceptabelt - det måste finnas tid för återhämtning. För att skapa en bättre arbetsmiljö vill Miljöpartiet införa en tydlig lönetrappa, där utbildning och erfarenhet premieras, så att det är möjligt att få högre lön, utan att byta arbetsplats. Alternativa arbetstidsmodeller ska tas fram, med möjlighet att välja till exempel kortare arbetstid, helg- eller nattarbete. Personalen ska också ges möjlighet att forska och fortbilda sig kontinuerligt och det ska finnas utbildningsanställningar med bibehållen lön, så att det lönar sig att specialisera sig. Sedan behöver även fler lockas till att jobba i vården. Mer service och avlastning från exempelvis undersköterskor och läkarsekreterare kan göra yrket mer attraktivt.



Inom exempelvis neonatalvården erbjuds specialistutbildning med bibehållen lön. Vad tycker ni om det?

Den lösningen är bra och rimlig. Miljöpartiet har länge legat på för att skapa fler specialistutbildningsplatser med bibehållen lön. Barn- och mödrahälsovården är eftersatt. Det måste bli tryggare att föda barn. Därför vill Miljöpartiet också ha en barnmorska per födande kvinna och en sammanhållen vård från det att kvinnan blir gravid, tills dess att alla men efter graviditeten är omhändertagna.



Hur ska man få specialistutbildade sjuksköterskor att stanna kvar och arbeta inom landstinget?

Landstinget måste bli mer attraktiv som arbetsgivare genom att lyssna mer på vårdpersonalen. Medarbetarna ska få större möjligheter till eget ansvar för sitt arbete, enskilt och i team. Anställda ska kunna påverka sin arbetstid, sin arbetsmiljö och sin egna professionella utveckling. Därför behövs ett nytt politiskt ledarskap som arbetar mer aktivt och strategiskt med kompetensförsörjningen.

Vänsterpartiet:

Inom vilka vårdområden anser ni att det råder brist på specialistsjuksköterskor?

Vi ser en brist på specialistsjuksköterskor inom samtliga områden men i synnerhet operation och intensivvård. Detta skapar grogrund för operationsköer som växer och problem med nedsövda intensivvårdspatienter som flyttas kors och tvärs genom Stockholm på grund av vårdplatsbrist.



Hur vill ni lösa den bristen?

Vi vill införa akademisk specialisttjänstgöring (AST- tjänster) som en permanent och långsiktig lösning på bristen på specialistsjuksköterskor. Det innebär att man inom ramen av en anställning med full lön får sin specialistutbildning. Vi vill införa AST-tjänster inom alla specialiteter och inte bara där det är mest akut brist. Grunden till att det finns brist på specialist sjuksköterskor beror på dåliga villkor för utbildning, dålig löneutveckling och slitsamma arbetstider.



Inom exempelvis neonatalvården erbjuds specialistutbildning med bibehållen lön. Vad tycker ni om det?

Satsningen inom neonatalvården är jättebra men vi vill inte ha kontrakt på att personal måste jobba kvar i två-tre år efter utbildningen. Det har man inte för ST-läkare och vi tror på lika villkor för alla anställda inom vården som möjligt. Det ska inte råda något krav på att man måste jobba kvar efter genomgången utbildning utan landstinget ska få folk att stanna kvar genom bra lön, bra arbetstider och god arbetsmiljö.



Hur ska man få specialistutbildade sjuksköterskor att stanna kvar och arbeta inom landstinget?

Vi vill skjuta till en miljard i personalinsatser, det innebär bland annat specialistsjuksköterskors löner kan höjas. En rimlig lön för en erfaren specialistsjuksköterska bör ligga kring 50 000kr. Vi vill även införa förkortad arbetstid med bibehållen lön. Personalen behöver dessutom mer tid för återhämtning än vad de får idag för att klara av att arbeta på obekväma tider. Vi vill undvika anställningar i treskiftsform då dessa i synnerhet är hälsofarliga. Där arbetstidsförkortning testats har det lett till att alla vakanta tjänster kunnat fyllas och att man dessutom skapat mer sjukvård och kortat köerna. Vi vill också att de specialistutbildade sjuksköterskorna ska kunna jobba sida vid sida med specialistutbildade undersköterskor. Likaså måste möjligheten till att kombinera kliniskt arbete med forskning och utvecklingsarbete öka för dem som vill.



Sverigedemokraterna:



Inom vilka vårdområden anser ni det råder brist på specialistsjuksköterskor?

Tyvärr inom många områden: Neonatal, geriatrik, psykiatri, barn, operation samt anestesi- och intensivvård.



Hur vill ni lösa den bristen?

Vi vill bland annat se ett statligt finansierat kompetenslyft med full lön för sjuksköterskor som önskar vidareutbilda och specialisera sig. Förutom lön är arbetsmiljön och möjlighet att påverka arbetsschema viktiga bitar för att locka personal. Även den fysiska tryggheten för vårdpersonal måste garanteras för att säkra kompetensförsörjningen.



Inom exempelvis neonatalvården erbjuds specialistutbildning med bibehållen lön. Vad tycker ni om det?

Som redan nämnt i svaret ovan anser vi detta vara en bra och korrekt åtgärd.



Hur ska man få specialistutbildade sjuksköterskor att stanna kvar och arbeta inom landstinget?

Det är i stort samma lösningar och förslag som för att locka personal att utbilda sig till just specialistsjuksköterskor. Bra lön, trygghet på arbetsplatsen, möjligheten att påverka sitt arbetsschema, möjligheten till karriärstege.