Många klagar på varma bussar - svårlöst problem för SL

– Det har varit jättevarmt i kollektivtrafiken i sommar. Ibland riktigt illa, då har det nästan varit svårt att andas, säger SL-resenären Emma Fredriksson.

Det är främst värmen på bussarna det klagats på i de 1500 stycken klagomål SL tagit emot sen maj i år. Jämför man med samma tidsperiod förra året är det drygt 1000 fler klagomål som kommit in det här året.

– Det har varit en väldigt varm sommar och det är en av förklaringarna till många synpunkter kommit in. Sedan är det tekniskt svårt, varje gång bussarna stannar kommer det ju in värme, säger Per Hallberg som är presskommunikatör på trafikförvaltningen.