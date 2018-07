Både bra och dåligt med uppkopplade leksaker

Små barns uppkopplade lek är inte längre bara tryck på surfplattor, telefoner och datorer. Nu finns små leksaksrobotar som roliga pratande kunskapsbanker, uppkopplade dockor som lyssnar och svarar och leksaker med artificiell intelligens inkopplad.

Nu har Europeiska kommissionens forskningscenter presenterat en studie där över 200 europeiska familjer med barn upp till åtta år medverkar. Forskarna till studien undersökte hur barn samspelar med sådana leksaker och hur inblandade deras föräldrar var.

– Säkra, väldesignade uppkopplade leksakerna har verkligen potential att främja barns kreativitet, fantasi, språkinlärning och sociala färdigheter säger professor Jackie Marsh från Sheffield University.

Hon och hennes kollega Stephane Chaudron från Europeiska kommissionens forskningscenter menar också att leksakerna gör att barnen växer upp med nutidens teknologi. Något som ger dem möjlighet att få bukt med tekniken innan de blir vuxna.

Men det finns också farhågor och frågetecken kring var insamlad data från barnens lek hamnar, som ljudfiler och IP-adresser. Risken för hackade leksaker existerar, även om den är mycket liten.

Forskarnas budskap till föräldrar är därför att vara med och se till att man själv förstår dig på de uppkopplade leksakerna. Och till leksakstillverkarna vill man att de ska prioritera säker design och inte samla in mer data än nödvändigt.

– Vi uppmanar verkligen tillverkarna att tänka efter när det kommer till hur mycket data som behövs för att göra en leksak intressant och rolig. Det som inte krävs bör de helt enkelt inte lagra, säger Stephane Chaudron.

Referens: Chaudron et al., Young Children (0-8) and Digital Technology - A qualitative study across Europe, publicerad hos Publications Office of the European Union 2018, doi:10.2760/294383