Hammarbys drömminuter sänkte Trelleborg

Hemmalaget inledde piggt och testade Hammarbys målvakt Johan Wiland – med solen i ögonen i första halvlek – ett par gånger.

Men Trelleborg hade behövt vara mer effektiva vid de tidiga lägena. För det var precis vad gästerna var halvtimmen in i matchen – med två mål inom loppet av 84 sekunder.

Först skickade Serge-Junior Martinsson-Ngouali en halvvolley från 25 meter upp i bortre krysset. Kort därefter bröt Neto Borges in i Trelleborgs straffområde till vänster och serverade en fri Nikola Djurdjic framför mål för 2-0.

Tio minuter in i andra halvlek skapade Deniz Hümmet lite nerv i matchen när han vände bort Björn Paulsen utanför straffområdet och prickade in 1-2-reduceringen via stolpen.

Men Muamer Tankovic släckte hemmahoppet kvarten senare när han dunkade upp 3-1-målet i krysset från nära håll.

– Jag tycker att vi vinner välförtjänt. De vattnar inte planen och försöker att göra det svårt för oss. Men vi visar att det inte påverkar oss alls, säger Tankovic till Sveriges Radio.

Därmed är Hammarby tre poäng bakom serieledaren AIK – men med en match mindre spelad.