Polisen uppmanar stockholmarna att vara försiktiga med vem som släpps in

Under natten mot idag utsattes en familj i Danderyd för ett grovt rån när två pistolbeväpnade gärningspersoner trängde sig in i deras hem. Det här är ett i raden av liknande händelser i Stockholm där rånare trängt sig in i bostäder och tvingat till sig bilnycklar för att stjäla bilar. Nu uppmanar polisen Stockholmarna att vara mer försiktiga med vem man släpper in.