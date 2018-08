Rebecca Peterson tog historisk seger i US Open

Den nyblivna Sverigeettan i tennis Rebecca Peterson har tagit sig vidare till den andra omgången i US Open, för första gången i sin karriär.

Peterson slog 28-rankade ryskan Anastasia Pavlutjenkova efter tre set (1-6, 6-4, 6-3) på måndagskvällen.

Rebecca Peterson som rusat på världsrankingen från 196 till plats 61 i år.

I nästa runda väntar amerikanskan Vania King, med en väldigt blygsam världsranking: 886:a.

Prispengarna i US Opens dam- och herrsingel

Mästare: 34,7 miljoner kronor.

Finalförlust: 16,9 miljoner kronor.

Ut i semifinal: 8,4 miljoner kronor.

Ut i kvartsfinal: 4,3 miljoner kronor.

Ut i fjärde omgången: 2,4 miljoner kronor.

Ut i tredje omgången: 1,4 miljoner kronor.

Ut i andra omgången: 849 000 kronor.

Ut i första omgången: 493 000 kronor.



US Open är den grand slam-turnering som har störst total prissumma (53 miljoner dollar, motsvarande knappt 485 miljoner kronor) bland de fyra turneringarna (Australian Open, Franska mästerskapen, Wimbledon och US Open).



Källor: US Open och Total Sportek (TT)