Trendbrott för bostadsrätter – ökning i Stockholm

Under augusti har bostadsrättspriserna stigit med en procent, såväl i riket som i centrala Stockholm och centrala Malmö. I centrala Göteborg har priserna däremot under perioden legat still.

Prisuppgången på bostadsrätter även i centrala Stockholm beskriver Per-Arne Sandgren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik, som ett trendbrott.

I Stockholms innerstad är medelpriset nu åter nära 90 000 kronor per kvadratmeter.

Statistiken är framtagen av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Svensk mäklarstatistik.

För nybyggda bostadsrätter går det samtidigt att se ett kraftigt prisras i storstäderna. I Stockholm har raset varit 22 procent, enligt SVT, som refererar till jämförelsesajten Booli som jämfört priserna juni till augusti med samma period i fjol.