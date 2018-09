MTR svarar på kritiken efter trafikkaos

Gösta Westin var en av personerna i folkmassorna i tunnelbanan under måndagsmorgonen trafikkaos.

– Det var fullständigt kaos. Det fanns ingen synlig personal och informationen i högtalarna var felaktig. Det är livsfarligt och hade akutpersonal varit tvungna att ta sig in på plattformen så hade de inte haft en chans, säger Gösta Westin.

Det är MTR-personal på plats på stationerna och Stockholms länstrafiks trygghetscentral som via kameror ska göra en uppskattning om det är för mycket folk på stationerna. Claes Nyberg på MTR menar att de höll sig under maxgränsen för samtida besökare under måndagsmorgonen och situationen var under kontroll.

– Utifrån de rapporter vi fick in och det vi såg på kamerorna så kunde vi fastslå att det var delar av plattformen som det fanns tomt utrymme, säger Claes Nyberg.