Felix Sandmans glädje på Musikplatsen: "Jag har alltid velat spela här!"

– Tack Musikplats! Det är en ära! Jag har alltid velat spela här, sade Felix Sandman i applåderna efter att ha framfört Every Single Day - låten som gjorde succé i Melodifestivalen tidigare i år och som innebar hans stora genombrott som soloartist.

Felix Sandman gjorde också låtar som Part Of Me, Hands On You och Lovisa under radiospelningen i Musikplats Stockholm.

Mer Musikplats Stockholm