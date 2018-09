Inför utsålda Stockholmsderbyt: ”En ynnest att få vara en del av det”

Det är ett av de mest vibrerande Stockholmsderbyn som spelats i modern tid.

Visst, det är den 22:a omgången. Ytterligare åtta omgångar finns kvar efter den här.

15.03: Hör derbyt direkt i Sportextra i P4

Men hör här vad AIK:s biljett- och marknadschef Fredrik Söderberg säger om den här hemmamatchen för Solna-klubben på Friends Arena:

– Det är ju fantastiskt! Vi har inte sett något liknande på väldigt, väldigt länge inom svensk fotboll. Det är ju en ynnest att få vara en del av det. Det gick ganska snabbt innan vi insåg att hela arenan nog måste vara tillgänglig för alla supportrar, säger han, och fortsätter:

– Och sen sålde det slut i måndags.

Det innebär att 49 115 åskådare kommer att se matchen på plats.

I ljudklippet ovan kan du höra ett längre reportage inför matchen. Bland annat jämför AIK:s trotjänare Per Karlsson det kommande derbyt med andra han har spelat under sina 14 år i allsvenskan, och Henok Goitom om varför AIK har gått så bra under året.