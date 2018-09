Resultat i landstingsvalet försenat

Länsstyrelsens arbete med kontrollräkningen av rösterna i landstingsvalet fortsätter under söndagen, och kommer enligt ett pressmeddelande att bli klart under dagen. Men ett tekniskt fel i valdatasystemet gör att valresultatet inte kan fastställas förrän under måndagen.

När 1100 av drygt 1300 valdistrikt är räknade ser det fortfarande ut som att den borgerliga Alliansen kommer att få fler mandat än de röd-gröna, och att Sverigedemokraterna kommer att få en vågmästarroll i Stockholms läns landsting.