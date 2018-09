GRANT live på Musikplats Stockholm

Caroline Cederlöf från Ösmo i Nynäshamn är en av Sveriges stora musiksnackisar just nu. Som artist kallar hon sig GRANT och i somras knockade hon publiken med sin röst när hon gästade Allsång på Skansen. Singeln Catcher In The Rye spelas massor i P4 och nu är hon högaktuell i vårt direktsända musikprogram.

Fredag 28 september klockan 12.30 uppträder GRANT live i Musikplats Stockholm. Läs mer i vår Konsertkalender om hur du upplever gratisspelningen på plats i Radiohuset.

