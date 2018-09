Polisen misstänker samband mellan grova bilstölder

Totalt utreder polisen i Norrort ett tiotal grova rån där gärningspersoner under vapenhot tvingat till sig bilar eller dyr elektronik i människors hem.



Under sommaren har det inträffat fler grova rån i länet där beväpnande rånare har tvingat till sig dyra bilar.



I flera fall har beväpnade personer tvingat sig in i personers hem där de under vapenhot tvingat till sig nyckar till familjens bil.



P4 Stockholm har träffat en kvinna i Västerort som drabbades av en liknande rån för två år sedan.



Fyra rånare varav en var beväpnad med kniv stal familjens fina bil när hon kom hem från jobbet en fredagseftermiddag.



Kvinnan är fortfarande rädd och vill därför vara anonym.