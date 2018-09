Sebastian Larsson tog AIK närmare SM-guldet

Serieledande AIK fortsätter att imponera. I kväll tog laget en övertygande 2–0-seger borta mot krislaget IFK Göteborg.

1–0 kom drygt halvvägs in i den första halvleken. AIK stod för ett vackert anfall, som avslutades med ett mycket väl avvägt inspel av Sebastian Larsson från högerkanten, in framför mål där Tarik Elyounoussi kom framstörtande och helt ren kunde stöta in bollen i mål.

Målet var välförtjänt. AIK var helt överlägset i den första halvleken, och IFK Göteborg kom knappt över mittlinjen.

I den andra halvleken spelade IFK Göteborg upp sig, och hade en hel del bollinnehav. De skapade dock knappt några chanser, och AIK kunde utan större problem kontrollera sin ledning.

Och innan matchen var slut gjorde de även 2–0. I matchminut 89 slog Sebastian Larsson en hörna från vänster som Henok Goitom nickade i mål.

I och med segern utökade AIK sin serieledning. De är nu sex poäng före tvåan IFK Norrköping. Sju omgångar återstår.

För IFK Göteborg är läget fortsatt bekymmersamt. De har fem poäng ner till Sirius på kvalplats.